Трамп допустил введение пошлин против Эр-Рияда и Москвы для стабилизации рынка нефти

4 апреля, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пока не планирует введение дополнительных таможенных пошлин в отношении Саудовской Аравии или России, но не исключает возможность их применения, если Москва и Эр-Рияд не сделают шаги для нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке. Об этом глава вашингтонской администрации заявил в пятницу на брифинге в Белом доме.

"Пошлины - это способ сравнять счет. Они применяют пошлины в отношении нас, и мы теперь можем вводить пошлины в отношении них", - сказал американский лидер про другие государства. Он выразил мнение, что между Россией и Саудовской Аравией имеет место "спор". "И это наносит ущерб всему остальному миру, поскольку действительно наносит ущерб индустрии энергетики", - полагает Трамп. Согласно его прогнозу, Москва и Эр-Рияд "урегулируют спор достаточно быстро". По словам Трампа, "в конечном счете рынок заставит остановиться" Россию и Саудовскую Аравию.

Трамп заверил, что руководители ряда крупнейших американских нефтяных компаний на состоявшемся ранее в Белом доме совещании не просили его о массированной финансовой поддержке из бюджета. При этом он уточнил, что на встрече рассматривался вариант потенциального применения Вашингтоном таможенных пошлин, чтобы добиться от Москвы и Эр-Рияда шагов по стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. "Мы обсудили концепцию пошлин, поскольку, как вы знаете, есть пара стран, которые, мне кажется, хотят решить проблему, у которых был спор, была конкуренция. Однако они желают это решить: Россия и Саудовская Аравия. Считаю, что они хотят это решить, они очень напряженно работают. Они мне сказали, что желают это решить", - заявил хозяин Белого дома.

По данным информационного управления Министерства энергетики США, 56% от общего объема импортируемой страной нефти поставляет Канада. В соответствии с этими сведениями Россия продает США примерно 696 тыс. баррелей нефти в сутки. Как уточняло Минэнерго, данная статистика приводилась по состоянию на декабрь 2019 года. Из Саудовской Аравии Соединенные Штаты получали в этот период даже меньше нефти, чем из России - 468 тыс. баррелей в сутки.-0-