Трамп еще на год продлил эмбарго в отношении Кубы

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 14 сентября 2021 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы. Соответствующее заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС.

"Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США", - отмечается в заявлении.

Этим же решением Трамп продлил свои полномочия, которые дают ему свободу действий в плане соблюдения данного эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года экс-президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.-0-