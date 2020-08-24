Трамп готов рассмотреть возможность разъединения экономик США и Китая

24 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Американский президент Дональд Трамп в случае победы на предстоящих в ноябре выборах будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик США и Китая. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир в воскресенье, сообщает ТАСС.

Трампу был задан вопрос о том, как он будет проводить политику в отношении Китая в случае победы на выборах. "По сути, вы спрашиваете, разъединимся ли мы. Это очень интересный вопрос. Потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги", - сказал американский лидер.

По словам президента США, страна теряет сотни миллиардов долларов, ничего не получая от Китая. "Если они не будут вести себя с нами надлежащим образом, я бы определенно подумал, я бы определенно сделал это", - добавил Трамп.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась в условиях пандемии. Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. При этом заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании Эн-би-си подчеркнул, что Пекин не скрывал какую-либо информацию о коронавирусе.-0-