Трамп готов ввести чрезвычайное положение, если конгресс не выделит деньги на стену с Мексикой

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дональд Трамп подтвердил свою готовность ввести чрезвычайное положение в США, если конгресс не выполнит его требование о выделении финансирования для строительства стены на границе с Мексикой в рамках соглашения о прекращении шатдауна. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

О намерении ввести в США чрезвычайное положение Дональд Трамп в очередной раз высказался, посещая 10 января границу с Мексикой в штате Техас. Трамп подчеркнул, что либо он одержит победу и достигнет компромисса с демократами, либо объявит чрезвычайное положение. Каким может быть компромисс, неясно. Введение в стране чрезвычайного положения позволит президенту США получить средства на строительство стены из средств Минобороны - вопреки решениям конгресса, который не согласен с выделением $5,7 млрд на финансирование стройки.

Дональд Трамп также сообщил, что отменяет свою поездку на экономический форум в Давосе из-за бюджетного кризиса. "Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и огромной важности безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю свою очень важную поездку в Давос, в Швейцарии, на Всемирный экономический форум", - написал президент США в своем Твиттере.

В США с 22 декабря 2018 года продолжается шатдаун - частичное прекращение работы правительства из-за отсутствия его финансирования. Правительство США лишилось финансирования из-за того, что Сенат не одобрил новый бюджет, предполагающий в том числе выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой. Бюджет без денег на стену отказывается подписывать Дональд Трамп. Если шатдаун продолжится в выходные, это станет самым продолжительным закрытием правительства в истории США: в 1995 году в результате шатдауна правительство закрылось на 21 день.-0-