Трамп хочет обсудить гонку вооружений с Цзиньпином и Путиным

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп хочет обсудить с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным гонку вооружений. Об этом глава Белого дома написал сегодня на своей странице в Twitter, сообщает БЕЛТА.
"Я уверен, что в будущем я и председатель Си вместе с президентом России Путиным начнем переговоры о прекращении ставшей крупной и неконтролируемой гонке вооружений", - написал Трамп.
Он отметил, что США потратили в этом году на вооружение $716 млрд.-0-
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