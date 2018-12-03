Трамп хочет обсудить гонку вооружений с Цзиньпином и Путиным

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп хочет обсудить с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным гонку вооружений. Об этом глава Белого дома написал сегодня на своей странице в Twitter, сообщает БЕЛТА.

"Я уверен, что в будущем я и председатель Си вместе с президентом России Путиным начнем переговоры о прекращении ставшей крупной и неконтролируемой гонке вооружений", - написал Трамп.

Он отметил, что США потратили в этом году на вооружение $716 млрд.-0-