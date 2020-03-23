Трамп хочет вернуть американцев на рабочие места - СМИ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп обсуждает в узком кругу возможность возвращения американцев от удаленной работы на рабочие места, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"На прошлой неделе президент начал переговоры в узком кругу о возвращении нации к нормальной жизни, несмотря на увеличение подтвержденных случаев заражения коронавирусом", - пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Ранее Дональд Трамп в своем Twitter частично подтвердил этот факт, написав, что "нельзя, чтобы усилия по предотвращению проблемы принесли больший вред, чем сама проблема".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 352 тыс. человек.-0-