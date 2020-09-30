Байден и Трамп чуть не подрались на теледебатах

30 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Кандидаты в президенты США - республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден - поделили почти поровну эфирное время в ходе первых теледебатов, которые проходили 29 сентября в университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо). С такими подсчетами выступила телекомпания CNN, сообщает ТАСС.

По ее данным, действующий президент США говорил в общей сложности 39 минут и 6 секунд. Байден же лишь немного отстал от своего оппонента, уложившись в 37 минут и 56 секунд.

В ходе теледебатов Трамп неоднократно перебивал демократа, чем несколько раз вызвал его откровенное раздражение. В числе прочего Байден обвинил Трампа во лжи, назвал его клоуном, худшим президентом в истории США, а также предложил американскому лидеру заткнуться. Глава Белого дома в ответ усомнился в умственных способностях своего соперника в борьбе за пост главы государства.

Трансляцию теледебатов, которые проходили в актовом зале университета Case Western Reserve, вели все крупнейшие американские телекомпании в течение полутора часов без перерыва на рекламу. Теледебаты были разбиты на шесть сегментов продолжительностью 15 минут, причем каждый сегмент начинался с вопроса ведущего - журналиста компании Fox News Криса Уоллеса.

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий.-0-