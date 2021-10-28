Трамп и Маск выступили против введения в США налога для миллиардеров

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск выступили против "налога для миллиардеров", продвигаемого в Конгрессе США представителями Демократической партии, сообщает ТАСС.

По словам бывшего лидера США, в случае если налог будет введен, американские миллиардеры предпочтут уехать в другую страну, отмечается в распространенном заявлении. "Я знаю все эти страны с мудрым руководством, и они в восторге от того, что радикально левые маньяки делают в Конгрессе США", - отметил Дональд Трамп. При этом бывший американский лидер задался вопросом о том, сможет ли он вновь претендовать на выдвижение кандидатом в президенты, если этот налог будет введен. "Думаю, что я выстою, но многие - нет", - заключил он.

В свою очередь глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подчеркнул, что введение налога для наиболее обеспеченных слоев населения не поможет решить проблему госдолга США, который превышает $28,9 трлн. "Обложение даже 100-процентным налогом всех миллиардеров лишь частично покроет эту сумму, поэтому, очевидно, остальные средства заберут у простого населения", - указал предприниматель в Twitter.

Предложение ввести налог для миллиардеров выдвинул председатель финансового комитета Сената демократ Рон Уайден. Согласно его инициативе, американские миллиардеры должны платить налоги не только со своих прямых доходов, но также с роста стоимости активов, в том числе акций. Сейчас налог выплачивается лишь в случае их продажи.

Согласно озвученным Роном Уайденом планам, налог будет распространяться на американцев, имеющих активы на сумму свыше $1 млрд или получающих доходы не менее $100 млн на протяжении трех лет подряд. В общей сложности он может затронуть свыше 700 человек. Предполагается, что вырученные средства будут направлены на финансирование социальной и экономической повестки администрации президента США Джо Байдена.

Байден ранее обрушился с критикой в адрес американских миллиардеров и крупных корпораций, которые в ряде случаев не платят практически никаких налогов со своих доходов. По его словам, богатейшие американцы должны уплачивать ежегодно порядка $160 млрд в виде налогов. Часть этих денег, по задумке Джо Байдена, должна пойти в том числе на развитие инфраструктурных проектов.-0-