Трамп инициирует очередной пакет помощи экономике США на $2 трлн

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой относительно принятия нового закона об инфраструктуре с бюджетом $2 трлн, который станет дополнительным стимулом для поддержания экономики США на фоне глобальной пандемии. Об этом американский президент сообщил в своем "Твиттере".

"Поскольку процентные ставки для США сейчас на нуле, настало время принять долгожданный законопроект об инфраструктуре. Он должен быть очень масштабным и мощным, на два триллиона долларов, а также сосредотачиваться исключительно на рабочих местах и восстановлении некогда великолепной инфраструктуры нашей страны!" - заявил Дональд Трамп.

Это еще один экономический пакет, после того как на прошлой неделе Конгресс принял, а Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий вливания $2 трлн в американскую экономику. Из них $500 млрд пошло на поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики, $100 млрд дополнительно выделено для больниц и других медицинских учреждений, $350 млрд - на кредиты для малого бизнеса, $250 млрд - на расширение пособий по безработице.-0-