Трамп лидирует в опросах в качестве возможного кандидата республиканцев на выборах 2024 года

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент США Дональд Трамп уверенно опережает по популярности всех остальных наиболее вероятных на сегодняшний день претендентов на президентский пост на выборах 2024 года от Республиканской партии. Об этом свидетельствуют обнародованные газетой The Hill результаты опроса общественного мнения, проведенного с 19 по 20 января исследовательской службой Harvard/Harris, сообщает ТАСС.

Согласно анализу, бывший президент США пользуется поддержкой 57% избирателей, голосующих за республиканцев, в то время как его однопартийцы губернатор штата Флорида Рон Десантис и бывший вице-президент Майкл Пенс, являющиеся пока наиболее вероятными - помимо Трампа - претендентами на участие в президентских выборах 2024 года, могут рассчитывать на поддержку 12% и 11% электората республиканцев соответственно. Никто из остальных восьми вероятных претендентов на участие в предстоящих выборах от Республиканской партии не располагает, как показал опрос, "двузначной поддержкой" избирателей.

В случае же отказа Дональда Трампа от участия в президентской гонке 2024 года - а он пока сохраняет интригу - поддержка Рона Десантиса как возможного претендента возрастет до 30%, Майкла Пенса - до 24%. Их ближайший вероятный преследователь, сенатор от штата Техас Тед Круз, сможет тогда рассчитывать на поддержку 14% голосов избирателей - сторонников республиканцев.

В отличие от Дональда Трампа, отмечают авторы исследования, нынешний руководитель американской администрации президент Джо Байден, уже заявивший о намерении переизбираться на новый срок, может на сегодняшний день рассчитывать на поддержку лишь 32% электората демократов, вице-президент Камала Харрис - на 14%. Их ближайшие вероятные преследователи - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон - могут рассчитывать на поддержку 11% избирателей. Если Байден сойдет с дистанции, шансы Харрис возрастут до 23%, Клинтон - до 17%, Сандерса - до 12%.

"Трамп стартует с довольно сильной позиции в Республиканской партии, в то время как Байден и Харрис пользуются удивительно слабой для действующих лидеров поддержкой у демократов", - заявил руководитель Harvard/Harris Марк Пенн. При этом он отметил, что пока еще слишком рано делать прогнозы в отношении 2024 года.

В опросе приняли участие 1815 зарегистрированных американских избирателей.-0-