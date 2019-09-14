Трамп на год продлил эмбарго в отношении Кубы

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 14 сентября 2020 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы. Соответствующее заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС.

"Продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США", - говорится в заявлении.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Как неоднократно заявляли кубинские лидеры, американская блокада - главное препятствие для развития экономики страны. Борьба против нее является приоритетом внешней политики островного государства.

В декабре 2014 года экс-президент Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок на Кубу для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.-0-