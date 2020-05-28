Трамп намерен подписать 28 мая указ о регулировании деятельности соцсетей в США

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп намерен подписать 28 мая исполнительный указ, регулирующий деятельность социальных сетей в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

По данным издания, этот указ призван подтолкнуть федеральные регуляторы к переосмыслению раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Как отмечает издание, данный закон в значительной степени освобождает технологические компании от ответственности за комментарии, видеоматериалы и иной контент, оставленный пользователями.

Накануне, 27 мая, Дональд Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом социальная сеть отреагировала на высказывания президента о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.

Согласно источникам The Washington Post, черновой вариант указа предполагает, что жалобы о политической предвзятости соцсетей будет рассматривать Федеральная комиссия по торговле. Этому органу будет поручено изучать правила поведения, установленные компаниями, на предмет соблюдения нейтралитета. Кроме того, в указе будет содержаться положение о необходимости пересмотра федеральными ведомствами расходов на размещение рекламы в соцсетях.

23 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Дональда Трампа изучает возможность формирования комиссии, которая будет выявлять случаи необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в соцсетях. По информации ее источников, это обусловлено тем, что в Белом доме обеспокоены "левым уклоном" технологических компаний.-0-

Цукерберг выступил против оценки руководством соцсетей высказываний пользователей "Я твердо убежден, что Facebook не должна выносить суждения касательно достоверности всего, что люди пишут в интернете, - подчеркнул он. - Частные компании, особенно те, что предоставляют платформы для высказываний, не должны занимать такую позицию".