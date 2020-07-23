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23 июля 2020, 10:48

Трамп направляет федеральных агентов для борьбы с насилием в городах

Фото Getty images
Фото Getty images

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп направляет примерно по 200 сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго (штат Иллинойс), в Канзас-Сити (штат Миссури) и еще примерно 35 - в Альбукерке (штат Нью-Мексико) для оказания помощи в борьбе с преступностью на местах. Это подтвердил на пресс-конференции в Белом доме генеральный прокурор, министр юстиции страны Уильям Барр, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Сам Дональд Трамп, одним из предвыборных лозунгов которого является установление закона и порядка в стране, утверждает, что управляемые мэрами-демократами города вышли из-под контроля, а радикально левые элементы ответственны за рост насилия там. "В последние недели было отмечено радикальное движение, направленное на то, чтобы лишить финансирования и оружия, а также распустить нашу полицию", - подчеркнул президент США, добавив, что, по его мнению, эта тенденция привела к шокирующему росту перестрелок, убийств, преступлений с летальным исходом и чудовищных проявлений насилия. "Это кровопролитие должно прекратиться", - заявил Дональд Трамп.

Между тем мэры 14 городов, среди которых Сиэтл, Портленд, Атланта, Чикаго, призвали администрацию Трампа отказаться от отправки федеральных сил. Они направили письмо на имя Уильяма Барра и исполняющего обязанности министра Национальной безопасности Чеда Вульфа, в котором выразили глубокую обеспокоенность и возражение против размещения федеральных сил в городах США.

Ранее, 29 июня, суд округа Хеннепин в штате Миннесота назначил 8 марта 2021 года датой процесса по резонансному делу о гибели Флойда. Тот скончался 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании. Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а трем остальным полицейским - в пособничестве убийству. Всем им грозят длительные сроки заключения. Трагедия в крупнейшем городе Миннесоты вызвала в стране волну протестов против расизма и полицейского насилия. Демонстрации перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Позднее подобные протесты прошли во многих других странах.

Дональд Трамп 16 июня подписал указ о реформе полиции. Документ запрещает стражам порядка применять удушающий прием при задержании, а также предусматривает создание базы данных со сведениями о полицейских и допущенных ими нарушениях. Демократы критикуют изменения как недостаточные.-0-

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