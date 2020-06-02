Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с обращением к согражданам в связи с массовыми акциями протеста и беспорядками в стране в последние несколько дней, сообщает ТАСС.

"Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма. Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога. Вся Америка испытывает боль и возмущена в связи с жестокой смертью Джорджа Флойда. Администрация полностью привержена тому, чтобы справедливость восторжествовала, - отметил Дональд Трамп. - Но мы не позволим, чтобы мирные протесты заглушила разъяренная толпа. Самыми большими жертвами грабежей являются наши миролюбивые граждане в беднейших районах, я буду бороться за их безопасность".

"В последние дни нашу страну захватили профессиональные анархисты, грабители, преступники, "Антифа" и другие. Ряд штатов и местных властей не справились с принятием необходимых мер по обеспечению безопасности жителей", - отметил президент США. Он подчеркнул, что федеральное правительство готово применить национальные вооруженные силы для восстановления правопорядка в тех районах страны, где в последние дни произошли крупные беспорядки. "Я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие сотрудников правоохранительных органов до тех пор, пока насилие не прекратится. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них", - заявил американский лидер.

"Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы - как гражданские, так и военные, - чтобы прекратить беспорядки и мародерство, разрушение и поджоги, а также в целях защиты прав законопослушных американцев, - сказал Дональд Трамп. - Мы прекращаем беспорядки и беззаконие, захлестнувшие нашу страну. Мы положим им конец прямо сейчас".

"Я также предпринимаю быстрые и решительные действия, чтобы защитить нашу замечательную столицу - Вашингтон, округ Колумбия. Случившееся прошлой ночью в этом городе - полное безобразие! Прямо сейчас я направляю тысячи хорошо вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чтобы остановить беспорядки, мародерство, вандализм, нападения и беспричинное разрушение собственности", - отметил президент США.

Он подчеркнул, что американские власти намерены строго обеспечивать соблюдение комендантского часа в Вашингтоне, который действует с 19.00 до 6.00 по местному времени. "Те лица, которые угрожают жизни и собственности, будут арестованы и привлечены к ответственности по всей строгости закона", - подчеркнул Дональд Трамп.-0-

Комендантский час ввели в примерно 40 городах США 30 мая находиться на улице в ночные часы запретили в 25 городах США. В понедельник это число выросло уже примерно до 40. В большинстве случаев комендантский час в американских городах начинается в период с 19.00 до 23.00 и завершается в 5.00 или 6.00.

ООН призвала участников протестов в США выражать свои требования мирным путем Руководитель пресс-службы генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик напомнил на ежедневном брифинге для журналистов, что подобные беспорядки происходили и раньше в самых разных частях мира, и позиция главы ООН остается неизменной: "Нужно прислушаться к требованиям протестующих".