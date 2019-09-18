Трамп назвал имена претендентов на пост помощника по нацбезопасности

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп назвал имена претендентов на пост нового помощника по национальной безопасности вместо отправленного в отставку Джона Болтона. Соответствующее пояснение слов американского лидера опубликовал Белый дом, сообщает ТАСС.

В числе кандидатов на должность помощника по нацбезопасности - спецпредставитель США по делам заложников Роберт О'Брайен, отставной генерал-майора ВС США Рикки Уодделл, руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти, руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности США при Болтоне Фред Флитц и советник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлогг.

На прошлой неделе Трамп отправил своего помощника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Президент объяснил такое решение тем, что тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации. -0-