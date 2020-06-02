Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп, высказываясь о протестующих в Нью-Йорке, которые устраивают беспорядки, назвал их "сбродом и неудачниками". Американский лидер также призвал власти штата использовать подразделения Национальной гвардии США в помощь полиции для обеспечения безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение руководителя США в Twitter.

"Нью-Йорк, задействуйте национальную гвардию. Сброд и неудачники разрывают город на части. Действуйте быстро!" - написал Дональд Трамп.

Ранее в пресс-службе полицейского управления Нью-Йорка сообщали, что более 700 человек были задержаны в ночь с 1 на 2 июня во время акций протеста и беспорядка.

"Части Национальной гвардии США дислоцированы в каждом штате и подчиняются губернаторам и президенту. Она является организованным резервом сухопутных сил и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, в частности, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка. По решению президента Национальная гвардии США также может быть использована для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами страны", - поясняет ТАСС.

Комендантский час продлили в Нью-Йорке до конца недели "Мы примем все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе", - сказал мэр города Билл де Блазио.

Также информагентство сообщает, что по меньшей мере два человека погибли в пригороде Чикаго Сисеро (штат Иллинойс) 1 июня во время протестов, вызванных смертью афроамериканца по вине полицейских. Были задержаны 60 человек. Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер мобилизовал 250 бойцов Нацгвардии 1 июня, всего в штат были направлены 625 силовиков. Он также подписал декларацию о чрезвычайной ситуации, которая вводится на территории девяти округов, в том числе и Чикаго, чтобы облегчить доступ местных властей к ресурсам штата.-0-