Трамп не исключает возможность новых встреч с Ким Чен Ыном

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп не исключает возможность новых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает агентство
По словам Дональда Трампа, данная тема будет вынесена на обсуждение в ходе его предстоящей встречи с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином. В Белом доме не исключают возможность встреч на высшем уровне с Ким Чен Ыном, но точные сроки не называются.
Дональд Трамп считает, что после переговоров с КНДР удалось добиться хороших результатов, хотя Вашингтон не получил того, чего хотел от встреч.
Мун Чжэ Ин в свою очередь отметил необходимость проведения третьего саммита на уровне лидеров США и КНДР в ближайшем будущем.-0-
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