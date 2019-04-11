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Трамп не исключает возможность новых встреч с Ким Чен Ыном

В мире 11.04.2019 | 20:07
Дональд Трамп. Фото из архива Reuters
Дональд Трамп. Фото из архива Reuters

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп не исключает возможность новых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает агентство Reuters.

По словам Дональда Трампа, данная тема будет вынесена на обсуждение в ходе его предстоящей встречи с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином. В Белом доме не исключают возможность встреч на высшем уровне с Ким Чен Ыном, но точные сроки не называются.

Дональд Трамп считает, что после переговоров с КНДР удалось добиться хороших результатов, хотя Вашингтон не получил того, чего хотел от встреч.

Мун Чжэ Ин в свою очередь отметил необходимость проведения третьего саммита на уровне лидеров США и КНДР в ближайшем будущем.-0-

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Теги
КНДР, переговоры, США, Трамп
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