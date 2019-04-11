Трамп не исключает возможность новых встреч с Ким Чен Ыном

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп не исключает возможность новых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает агентство Reuters .

По словам Дональда Трампа, данная тема будет вынесена на обсуждение в ходе его предстоящей встречи с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином. В Белом доме не исключают возможность встреч на высшем уровне с Ким Чен Ыном, но точные сроки не называются.

Дональд Трамп считает, что после переговоров с КНДР удалось добиться хороших результатов, хотя Вашингтон не получил того, чего хотел от встреч.

Мун Чжэ Ин в свою очередь отметил необходимость проведения третьего саммита на уровне лидеров США и КНДР в ближайшем будущем.-0-