Трамп не исключил возможности задержек с разработкой вакцины от коронавируса в США

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские специалисты рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца года, но нет полной уверенности, что это удастся сделать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистам американского телеканала ABC, информирует ТАСС.

На вопрос о том, по-прежнему ли он уверен в том, что препарат будет разработан в указанные сроки, американский лидер ответил: "Уверен ли я? Я ни в чем не могу быть уверен". При этом он отметил, что есть отличные шансы на успех в этой работе. Трамп сообщил, что каждый день получает сведения о том, как идет создание вакцины, в том числе от производителя фармацевтических препаратов Johnson & Johnson.

Как сообщалось ранее, американский президент 3 мая в эфире телеканала Fox News заявил, что в США, вероятнее всего, разработают вакцину до конца года. Он заверил, что специалисты активно работают над этим.

По информации Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний момент в США зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 70,9 тыс. человек.-0-