Трамп не намерен вновь вводить жесткие ограничительные меры из-за COVID-19

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп не собирается вновь вводить по всей стране жесткие ограничительные для борьбы с пандемией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома.

"Президент не рассматривает введение жестких ограничительных мер на национальном уровне. К чему он призывает - это к мерам по минимизации распространения вируса, таким как ношение масок, социальная дистанция", - сказала глава пресс-службы.

Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что пандемия COVID-19 в Соединенных Штатах отступает. По его словам, количество положительных результатов тестов снизилось почти на 6% по сравнению с прошлой неделей.-0-