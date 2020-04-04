Трамп объяснил отказ носить маску во время коронавируса

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме объяснил отказ носить маску во время коронавируса, сообщает "Интерфакс".

Трамп рекомендовал не покупать и не носить специализированные медицинские маски, а сохранить их для медучреждений. Вместо этого посоветовал использовать обычные тканевые маски, которые можно купить в интернете или сделать дома самостоятельно. Он обратил внимание на добровольный характер исполнения рекомендаций по ношению масок и заявил, что сам не будет придерживаться их. "Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Просто не хочу этого делать", - сказал Дональд Трамп.

Президент добавил, что может изменить свое мнение, однако выразил надежду, что пандемия коронавируса скоро пойдет на спад.

По данным на 4 апреля, США - мировой антилидер по числу инфицированных граждан (более 270 тыс. случаев). Страна более чем в два раза обогнала по этому показателю Италию и Испанию, при этом уровень смертности в США не превышает 2%.-0-