Трамп объявил о массовой депортации нелегальных мигрантов на следующей неделе

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп объявил о том, что массовая депортация нелегальных мигрантов начнется на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его твиттер-аккаунт.

"На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - написал Трамп. Американский президент также сообщил о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран. Это соглашение предусматривает получение убежища мигрантами в стране их первого въезда.

Дональд Трамп приветствовал ужесточение иммиграционных законов властями Мексики, действия которых в этой сфере он недавно критиковал. В соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне 7 июня, Мексика примет меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США. Для этого власти республики разместят подразделения своей Национальной гвардии на южной границе, а также будут бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.-0-