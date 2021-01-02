Трамп объявил о митинге своих сторонников 6 января

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митинг сторонников президента США Дональда Трампа, отказавшегося признавать свое поражение на выборах главы государства, пройдет в Вашингтоне 6 января, когда обе палаты Конгресса официально утвердят итоги голосования. Об этом написал американский лидер в своем Twitter, сообщает ТАСС.

"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11.00 6 января", - написал глава государства. Он добавил, что позднее появится информация о месте, где состоится мероприятие. Трамп подчеркнул, что в этот день будет представлено огромное количество доказательств того, что результаты прошедших президентских выборов якобы были сфабрикованы.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Тем не менее Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Согласно последним данным, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа - 74,2 млн. Инаугурация следующего президента состоится 20 января.-0-