Трамп объявил о помиловании 73 человек

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент США Дональд Трамп в среду принял решение о помиловании 73 человек, в том числе своего бывшего советника Стивена Бэннона, обвиняемого в мошенничестве и хищении средств. Список распространила пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС.

Еще для 70 человек президент постановил смягчить наказание. Помилован был также активно оказывавший Трампу поддержку американский предприниматель Эллиотт Бройди. В заявлении Белого дома уточняется, что Бройди "известен многочисленными благотворительными акциями", в том числе в пользу правоохранительных органов, военных и программ по поддержке ветеранов.

Предпринимателю в октябре 2020 года предъявили обвинения в Вашингтоне в причастности к незаконной лоббистской деятельности. По данным властей США, он получил около $6 млн, чтобы убедить Министерство юстиции США, а также администрацию Трампа в необходимости прекращения расследования по делу малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB. Кроме того, он якобы добивался освобождения и возвращения на родину гражданина КНР, задержанного ранее на территории США. Прокуратура полагает, что Бройди не уведомил власти США, что действовал в интересах граждан других стран.

Бройди признал вину в том, что действовал в пользу другого государства без надлежащей регистрации. Он сообщил, что получил миллионы долларов за то, что вел лоббистскую деятельность в интересах представителей Китая и Малайзии. Бройди активно оказывал финансовую поддержку предвыборной кампании Трампа в 2016 году, а также другим республиканцам.

Кроме того, в списке есть политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, согласно утверждениям некоторых американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной. "Президент Трамп полностью помиловал Пола Эриксона", - подчеркивается в документе. "Обвинение Эриксона было основано на домыслах о сговоре с Россией", - отмечается в заявлении. Консультант в июле 2020 года был приговорен к 7 годам тюремного заключения за мошенничество.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что юристы убедили Трампа не объявлять о превентивном помиловании самого себя, членов своей семьи и законодателей из рядов Республиканской партии. Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, согласно этим данным, выразил мнение, что объявление Трампом о досрочном помиловании самого себя поставит республиканца в опасное положение в свете запущенной демократами в Палате представителей Конгресса США процедуры импичмента. По мнению юрисконсульта, такой шаг со стороны Трампа может считаться косвенным подтверждением его вины.

Палата представителей Конгресса с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа за подстрекательство к мятежу. Сторонники действующего американского лидера, собравшиеся 6 января в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. На прошлой неделе Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа.

После этого статья обвинения в рамках процедуры импичмента должна быть представлена верхней палате Конгресса. Затем Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Согласно американскому законодательству, для отстранения главы государства от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67 голосов).

Демократы в Палате представителей уже пытались отстранить Трампа от власти, подвергнув его импичменту. Эта попытка провалилась, когда Сенат в начале 2020 года оправдал 45-го президента США. 20 января Трамп покинет Белый дом, в этот день состоится церемония инаугурации Байдена.-0-