Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все товары, ввозимые из Мексики, с целью остановить поток нелегальных мигрантов из этой страны, сообщает ВВС .

"10 июня США введут пошлину в 5% на все товары, ввозимые из Мексики. Пошлина будет действовать до тех пор, пока поток нелегальных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится. Размер пошлины будет постепенно увеличиваться", - говорится в сообщении Дональда Трампа в Twitter.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в США для переговоров вылетит делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом. Замминистра иностранных дел Мексики Хесус Сид отметил, что введение новых пошлин будет катастрофой. "Если их введут, мы должны будем ответить решительно", - сказал он журналистам.

Во время предвыборной кампании и уже будучи президентом Дональд Трамп пытался изыскать средства на постройку заградительной стены на границе с Мексикой. В феврале Трамп объявил в стране чрезвычайное положение, чтобы получить финансирование на строительство обещанной им стены в обход Конгресса. Однако в мае эти средства были заблокированы решением суда.

Это не первый случай, когда президент США пытается воспользоваться торговыми рычагами, чтобы повлиять на внешнеполитическую ситуацию. В прошлом он ввел пошлины в отношении товаров из Китая. Противостояние США и Китая называют крупнейшей торговой войной десятилетия.-0-