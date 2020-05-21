21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, сообщает агентство AFP.

Многосторонний Договор по открытому небу подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. К настоящему моменту в нем состоят 34 государства.

Договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане он предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий.-0-

Решение о выходе США из Договора по открытому небу вступит в силу через полгода "Мы можем пересмотреть решение о нашем выходе, если Россия вернется к полному соблюдению договора", - сказал госсекретарь США Майкл Помпео.