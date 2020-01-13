Трамп обсудил с Меркель ситуацию на Ближнем Востоке

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По информации пресс-службы, 12 января лидеры обсудили актуальные вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Ливии, а также вопросы двусторонних отношений.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Между тем в Иране отмечают, что только после полного ухода США из Ближневосточного региона прекратится расхищение ресурсов Сирии. Об этом, в частности, заявил сегодня в Тегеране секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани на встрече с сирийским премьер-министром Имадом Хамисом. Глава Совбеза Ирана также отметил "поддержку усилий правительства Сирии, направленных на то, чтобы положить конец присутствию террористических группировок в Идлибе". "Разграбление нефти Сирии и расхищение ее ресурсов - это трагедия, которая завершится, когда США полностью уйдут из региона", - заявил Али Шамхани. А глава правительства САР выразил "полную солидарность Сирии с Ираном" и высказался за "укрепление сотрудничества между Сирией и Ираном и за развитие двусторонних отношений перед лицом заговоров и несправедливых санкций, наложенных на обе страны".-0-