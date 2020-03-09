Трамп обвинил в падениях рынков Россию, Саудовскую Аравию и "лживые СМИ"

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп назвал падение рынков следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть, а также публикаций "лживых СМИ". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт американского лидера.

"Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ - причина падения рынков, - написал Дональд Трамп. - Цены на бензин падают, и это хорошо для потребителей".

Как отмечает ТАСС, ранее в свете опасений, касающихся распространения коронавируса и значительного падения мировых цен на нефть, начали снижаться основные индексы на фондовых торгах в США. Другие крупнейшие товарные площадки также отреагировали обвалом основных котировок.-0-