Трамп оспорит в суде публикацию мемуаров Болтона в их нынешнем виде

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация США предпримет в ближайшие дни попытку через суд не допустить публикации в ее нынешнем виде книги бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

С точки зрения Белого дома, в подготовленной к изданию версии книги все еще много секретных данных, не предназначенных для широкой публики. Соответственно, администрация будет настаивать на внесении должных изменений в мемуары, после чего их можно публиковать.

Книга Джона Болтона должна была выйти в свет в марте, однако публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что она перенесена на 23 июня. Бывший помощник президента США по национальной безопасности согласился дать ABC интервью накануне начала продаж мемуаров. Интервью запланировано на 21 июня.

Известно, что воспоминания носят нелицеприятный характер по отношению к нынешнему главе Белого дома.

Дональд Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер заявил, что тот совершал серьезные ошибки.-0-