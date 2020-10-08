Трамп отказался участвовать в дебатах с Байденом в дистанционном формате

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена должны были пройти 15 октября в виртуальном формате, такое решение приняла американская Комиссия по президентским дебатам. Однако президент США Дональд Трамп отказался принимать участие во втором туре дебатов из-за нового формата проведения, сообщает CNN.

"Я не собираюсь проводить виртуальные дебаты, - заявил Трамп. - Я не хочу тратить на это свое время". Действующий президент США также заявил, что чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет проведения предвыборных митингов. Трамп сообщил, что вместо участия в виртуальных предвыборных дебатах встретится со своими сторонниками. При этом Джозеф Байден ранее подтвердил свое участие в виртуальных теледебатах.

Глава Комиссии по президентским дебатам Фрэнк Фаренкопф отметил, что президент США Дональд Трамп вправе отказаться от дебатов. "Нет закона, обязывающего любого кандидата в президенты проводить дебаты, - отметил Фаренкопф. - Фактически в 1980 году Джимми Картер, президент Соединенных Штатов, отказался участвовать в первых дебатах, но он все же участвовал во вторых. Таким образом, каждый кандидат должен решать, хочет ли он принимать участие в дебатах".

Комиссия по президентским дебатам решила провести дебаты в виртуальном формате в связи с недавним подтверждением COVID-19 у действующего президента США. Ранее Джозеф Байден отмечал, что он готов в случае необходимости перенести дату проведения следующих теледебатов.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Соперникам давалось по две минуты на ответ на вопрос модератора, после чего они могли перебивать друг друга. Спустя примерно 10 минут после начала дискуссии кандидаты перешли на личности. В Комиссии по президентским теледебатам заявили в среду, что формат следующих прений будет изменен из-за поведения участников.

Третьи дебаты Трампа и Байдена намечены на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Вечером 2 октября глава США прибыл для лечения в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, а уже 7 октября Дональд Трамп снова вернулся к работе в Овальном кабинете Белого дома.-0-