Трамп отправил в отставку министра обороны США

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности руководителя оборонного ведомства страны, сообщает ТАСС.

"Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом) Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны. Крис отлично справится! Марк Эспер отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за работу", - написал Дональд Трамп в своем Twitter.-0-