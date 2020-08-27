Трамп отправил в Висконсин из-за беспорядков Нацгвардию

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне протестов против расизма, вспыхнувших в штате Висконсин после стрельбы полицейских по 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, президент США Дональд Трамп решил направить туда бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"Я отправляю сотрудников федеральных правоохранительных органов и Национальную гвардию в город Кеноша, штат Висконсин, для восстановления закона и порядка", - написал Дональд Трамп 26 августа в своем Twitter.

"Мы не потерпим мародерства, поджогов, насилия и беззакония на американских улицах", - заявил ранее Трамп, добавив, что уже связался по телефону с губернатором Висконсина Тони Эверсом и тот согласился принять федеральную помощь для наведения порядка.

В свою очередь Белый дом сообщил, что в Висконсин для подавления беспорядков будут направлены 1 тыс. бойцов Нацгвардии. Министерство юстиции заявило, что направляет в Кеношу более 200 сотрудников ФБР, Управления по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также службы судебных приставов.

23 августа полицейские, отправившиеся на вызов в один из жилых домов в городе Кеноша, произвели несколько выстрелов по Джейкобу Блейку. Тот выжил, но находится в тяжелом состоянии в больнице. О причинах стрельбы информации практически нет. Из-за столкновений, возникших после этого инцидента, в Висконсине был введен комендантский час. В ночь на 26 августа в ходе беспорядков в городе Кеноша по меньшей мере два человека погибли, еще один получил ранение.

В последние месяцы в США и ряде других стран проходят массовые протесты. Они начались после того, как в Миннеаполисе в конце мая во время задержания его белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. -0-