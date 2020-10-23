Трамп планирует досрочно проголосовать 24 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп планирует досрочно проголосовать на всеобщих американских выборах 24 октября в Палм-Бич (штат Флорида), где расположено его поместье. Об этом 22 октября сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент Трамп планирует проголосовать досрочно в субботу в Палм-Бич (штат Флорида)", - сказал Дир журналистам.

Глава государства ранее поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич.

Всеобщие выборы в США запланированы на 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.-0-