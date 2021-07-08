Трамп подал в суд на Facebook, Google и Twitter за блокировку его аккаунтов

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент США Дональд Трамп подал в окружной суд штата Флорида иски против трех технологических компаний Facebook, Google и Twitter, а также их генеральных директоров за блокировку его аккаунтов в социальных сетях, сообщает Deutsche Welle.

В исковых требованиях Дональд Трамп просит суд обязать ответчиков разблокировать его аккаунты в социальных сетях. Кроме того, он требует "немедленно остановить деятельность социальных сетей, незаконную постыдную цензуру американского народа". Дональд Трамп подчеркнул, что не рассчитывает на мировое соглашение, но надеется, что процесс станет переломным для всей страны.

Аккаунты Дональда Трампа в Facebook, Instagram, YouTube и Twitter были заблокировали в январе 2021 года, после того как его сторонники, недовольные результатами президентских выборов, ворвались в здание Капитолия. Руководство соцсетей решило, что Дональд Трамп своими сообщениями потворствовал этой акции. В Twitter его заблокировали навсегда, в Facebook приостановили работу аккаунтов на два года.

Ни одна из компаний подачу иска со стороны бывшего президента пока не прокомментировала.-0-