Трамп поддержал намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 10 июля 2020
Минск Облачно с прояснениями +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:33 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Фабрика чемпионов Владимира Шантаровича Спорт
09:29 В Лунинецком районе в аварии погибла велосипедистка Происшествия
09:17 Российская вакцина от COVID-19 сформировала иммунитет у добровольцев В мире
09:01 Клишевич: "акции солидарности" за рубежом носят явно постановочный характер Общество
09:00 "Минск Мир": жилье покупают здесь! В столичном комплексе – летняя акция и сразу три новых дома Общество
08:54 В США установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки В мире
08:46 Витебская таможня ускорила оформление импортируемых на таможенную территорию ЕАЭС товаров Регионы
08:36 Сезон заготовки черники в Брестской области начался на две недели позже прошлогоднего Регионы
08:19 Трамп поддержал намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты США В мире
08:13 В Гомельской области для студотрядов создано более 2 тыс. рабочих мест Регионы
08:09 В Лидском районе сгорела пилорама Происшествия
08:03 Минтруда продлило срок проверки знаний по охране труда Общество
07:55 И.о. президента Боливии заразилась коронавирусом В мире
07:39 Воронюк: белорусские студотряды вносят вклад в развитие независимой Беларуси Общество
07:28 Бесплатные экскурсии и концерт проведут 11 июля в Софийском соборе Культура
07:22 ЦТ по физике планируют пройти около 20 тыс. абитуриентов Общество
07:02 Онлайн-конференция о рациональном лесопользовании пройдет сегодня на сайте БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с представителями СМИ, рекорды "Беларуськалия" и лыжероллерная трасса Общество
00:59 В ДТП на Кальварийской в Минске пострадал пешеход Происшествия
00:30 В Доминиканской Республике избран новый президент В мире
00:10 ВОЗ считает, что ситуация с COVID-19 в мире ухудшается В мире
09.07.20
09.07.20 23:40 Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым В мире
09.07.20 23:05 Футболисты "Краснодара" уступили "Рубину"  в чемпионате России Спорт
09.07.20 22:58 В Польше столкнулись военный автомобиль и грузовик В мире
09.07.20 22:23 Как минимум 15 человек погибли от дождей в Пакистане В мире
09.07.20 21:51 Почти 205 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
09.07.20 21:22 В Минской области за день два ребенка получили травмы в ДТП Происшествия
09.07.20 21:09 В КГБ рассказали о подробностях дела Белгазпромбанка Происшествия
09.07.20 20:41 Линейку спортивной одежды презентовали на стадионе "Динамо" в Минске Общество
09.07.20 20:39 Лукашенко: суверенитет и независимость не продаются Президент
Все новости
Все новости
В мире
10 июля 2020, 08:19

Трамп поддержал намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Дональд Трамп и Канье Уэст. Фото Reuters
Дональд Трамп и Канье Уэст. Фото Reuters

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп поддержал намерение рэпера Канье Уэста баллотироваться в президенты США, но считает, что исполнитель в итоге будет поддерживать республиканцев. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News, пишет американское издание The Hill.

"Он всегда будет за нас, и его жена будет за нас", - сказал Дональд Трамп, говоря о Канье Уэсте и его жене Ким Кардашьян.

Дональд Трамп считает, что известный рэпер в итоге поддержит его переизбрание на второй срок. "Он очень хороший парень. Он человек, с которым я очень хорошо лажу, - сказал Трамп. - Думаю, что он поддержит нас, а не кого-то еще".

На прошлой неделе Канье Уэст написал в Twitter, что он будет баллотироваться на пост президента на ноябрьских выборах, несмотря на то, что в большинстве штатов он пропустил крайний срок подачи заявок.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
власть США Трамп
Новости рубрики В мире
Фото из архива Российская вакцина от COVID-19 сформировала иммунитет у добровольцев
Фото из архива В США установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Жанин Аньес. Фото Reuters И.о. президента Боливии заразилась коронавирусом
Фото EPA -EFE В Доминиканской Республике избран новый президент
Фото из архива ВОЗ считает, что ситуация с COVID-19 в мире ухудшается
Фото Reuters Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: я хорошо воспринимаю разные точки зрения
В Беларуси выздоровели и выписаны 53 609 пациентов с COVID-19
ЦТ по физике планируют пройти около 20 тыс. абитуриентов
"Минск Мир": жилье покупают здесь! В столичном комплексе – летняя акция и сразу три новых дома
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с представителями СМИ, рекорды "Беларуськалия" и лыжероллерная трасса
Онлайн-конференция о рациональном лесопользовании пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
ВГУ имени П.М. Машерова и Белорусский союз женщин: добрые дела делаем вместе!
Минздрав прорабатывает вопросы функционирования медучреждений на случай второй волны COVID-19
UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества
Линейку спортивной одежды презентовали на стадионе "Динамо" в Минске
Компания Parimatch стала официальным партнером ФК "Витебск"
Бесплатно сделать попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трех госклиник
Луцкий: нужно сделать ТВ институтом обсуждения и решения социальных вопросов, волнующих людей
МНС: самый большой подоходный налог за 2019 год для физлица составил Br10,6 млн
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 10 июля
"Звездный час" в присутствии фанатов и "Букет добра": как изменился "Славянский базар"
Сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19 платно можно в 10 поликлиниках Минска
Комета C/2020 F3 окажется ближе всего к Земле 23 июля
Минздрав исключил еще 12 государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.