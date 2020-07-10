Трамп поддержал намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский лидер Дональд Трамп поддержал намерение рэпера Канье Уэста баллотироваться в президенты США, но считает, что исполнитель в итоге будет поддерживать республиканцев. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News, пишет американское издание The Hill.

"Он всегда будет за нас, и его жена будет за нас", - сказал Дональд Трамп, говоря о Канье Уэсте и его жене Ким Кардашьян.

Дональд Трамп считает, что известный рэпер в итоге поддержит его переизбрание на второй срок. "Он очень хороший парень. Он человек, с которым я очень хорошо лажу, - сказал Трамп. - Думаю, что он поддержит нас, а не кого-то еще".

На прошлой неделе Канье Уэст написал в Twitter, что он будет баллотироваться на пост президента на ноябрьских выборах, несмотря на то, что в большинстве штатов он пропустил крайний срок подачи заявок.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.-0-