Трамп подписал проект бюджета на 2021 год с пакетом мер стимулирования экономики

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) общим объемом до $2,3 трлн, включающий в себя пакет мер стимулирования экономики почти на $900 млрд в связи с пандемией. Об этом написал в своем Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, сообщает ТАСС.

"Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом", - сообщил Джадд Дир.

Одобрение президентом этого документа позволяет избежать так называемого шатдауна - частичной приостановки работы правительства, которая могла бы начаться 29 декабря и затронула бы несколько миллионов госслужащих. Кроме того, принятие бюджета позволяет продлить действие двух программ помощи безработным в условиях пандемии, срок действия которых истек в ночь на 27 декабря.-0-