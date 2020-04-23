Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции в США

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на иммиграцию в страну для некоторых категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

"Для защиты интересов американских рабочих я подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики (снятия санитарных ограничений, введенных из-за пандемии. - Прим. ТАСС), - отметил Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. - Это также сохранит наши ресурсы в области здравоохранения для американцев. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали".

"Что касается изменения или продления указа, мы сделаем это в надлежащее время", - сказал он. При этом президент подчеркнул, что может как ужесточить, так и смягчить положения указа в будущем, в том числе ближайшем.

Как отмечается в документе, вспышка инфекции является общенациональной чрезвычайной ситуацией, которая привела к значительному сокращению средств к существованию для населения. "Получившие на законных основаниях постоянное разрешение на жительство имеют право на любую работу в любом секторе экономики", - говорится в тексте.

Ограничения касаются лиц, которые на момент подписания указа находятся за пределами США и не имеют действующей иммигрантской визы и других проездных документов (помимо визы). "Распоряжение не распространяется на врачей, санитаров и других работников здравоохранения, прибывших для борьбы с COVID-19, их супругов и детей до 21 года. На прибывших по визе инвестора, их супругов и детей до 21 года, граждан США. Кроме того, разрешается въезд военнослужащим США и членам их семей, въезжающим по специальной иммигрантской визе, а также любому иностранцу, въезд которого в интересах США", - говорится в тексте.

Вместе с тем не ограничивается право запрашивать убежище или статус беженца.

Глава Белого дома заявил 21 апреля на брифинге, что документ не будет затрагивать временно прибывающих в США и работников фермерских хозяйств.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, в США зафиксировано более 840 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли более 46 тыс. человек.-0-