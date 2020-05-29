Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей, сообщает CNN .

"Социальные сети, Twitter имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Но это не так", - заявил Дональд Трамп.

Он отметил, что этот шаг должен "защитить свободу слова от одной из самых серьезных опасностей в американской истории".

"Небольшая горстка монополий социальных сетей контролирует большую часть всех общественных и частных коммуникаций в США, - сказал Дональд Трамп. - У них была неконтролируемая власть подвергать цензуре, ограничивать, редактировать, формировать, скрывать, изменять практически любые формы общения между частными лицами и широкой публичной аудиторией".

Президент США также не исключил закрытия Twitter, если бы это зависело от него.

Facebook и Google уже заявили, что действия Дональда Трампа могут нанести ущерб интернету и цифровой экономике. Twitter заявил, что принятый указ является политизированным подходом к закону об этике в сфере коммуникаций.

Ранее американский лидер в ответ на то, что Twitter отметил два его сообщения как твиты, потенциально вводящие в заблуждение, пригрозил установить новое регулирование соцсетей. В этих твитах содержалось утверждение, что голосование по почте может быть фальсифицировано.-0-