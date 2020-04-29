Трамп подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности США

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности, направленный на содействие работе предприятий мясной промышленности. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Белого дома.

В документе отмечается, что вспышка коронавирусной инфекции привела к сокращению мощностей ряда предприятий и необходимо, чтобы производители говядины, свинины и птицы в рамках продовольственных поставок продолжили выполнять свои обязательства. За последние недели в США закрылось немало мясокомбинатов в связи с заражением работников коронавирусом. В частности, это произошло на предприятиях штатов Айова, Иллинойс, Миннесота и Южная Дакота.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерли почти 60 тыс. человек. Число заразившихся в этой стране превысило 1 млн человек - это самый высокий показатель в мире.-0-