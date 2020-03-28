Трамп подписал закон о стимулирующих экономику США мерах на $2 трлн

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее экономический пакет был одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса.

Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи. Для смягчения последствий мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет в размере $800 млрд.

Как сообщалось БЕЛТА, накануне во время рабочей поездки в Минский район Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание на влиянии принимаемых в мире мер на экономику. Ситуация сказывается и на Беларуси. Он привел в качестве примера недавнее заявление Президента США Дональда Трампа о том, что последствия для экономики и жизни людей в результате могут быть тяжелее, чем от самого вируса.

Александр Лукашенко считает недальновидным, что и в США некоторое время назад было объявлено чрезвычайное положение. "Но Трамп как человек когда-то занимавшийся бизнесом быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса. Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно", - заявил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что рано или поздно, но проблема коронавируса закончится, психоз пройдет, и главной проблемой во всем мире станет экономика и работа предприятий, вопросы занятости.

В этом плане Александр Лукашенко подчеркнул, что руководство предприятий должно нести ответственность за работу коллективов. "Надо это пережить достойно. Потому что у нас нет трубы, и мы не печатаем доллары. Америка может напечатать два триллиона долларов - они будут стимулировать экономику. Мы не можем себе это позволить. У нас нет станка, трубы. И мы не такие богатые, как Германия", - сказал он.

"Рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми. Мы однозначно выживем, - заверил глава государства. - В промышленности ни в коем случае нельзя сворачивать работы. Еще раз говорю: через месяц-два мы поймем, что значит остановить экономику ведущих стран мира".-0-