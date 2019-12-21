Трамп подписал законопроекты о финансировании работы правительства на $1,4 трлн

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал пакет законопроектов о финансировании работы федерального правительства в 2020 финансовом году в размере около $1,4 трлн. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Белого дома заявлении американского лидера, сообщает ТАСС.

Это позволило избежать приостановки работы федерального правительства, которая могла произойти, если бы законопроекты не были приняты до наступления 21 декабря по местному времени.

Пакет законопроектов разделен на две части. В первую включены положения по здравоохранению и занятости, а во вторую - по оборонному, финансовому, торговому, научному и юридическому секторам. В частности, пакет включает повышение заработной платы военнослужащим и госслужащим на 3,1% за счет увеличения фондов выплат на $22 млрд. Предусмотрено выделение $425 млн на гранты для обеспечения безопасности выборов. Пакет утвержденных законопроектов предусматривает выделение средств на создание в структуре Министерства внутренней безопасности США должности омбудсмена, занимающегося делами находящихся под стражей иммигрантов. Одновременно сохраняется нынешний уровень финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе в размере $1,37 млрд, что значительно меньше $8,6 млрд, которые запрашивал Дональд Трамп. При этом Белый дом согласился на сокращение суммы в обмен на сохранение возможности перевода средств со счетов Пентагона на финансирование возведения новых участков стены.

В случае непринятия законопроектов Соединенным Штатам грозила новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней.-0-