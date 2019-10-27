Трамп подтвердил смерть лидера "Исламского государства"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в своем телеобращении подтвердил смерть лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters .

СМИ: военные США ликвидировали лидера Исламского государства Операция происходила после получения разведывательных данных. Лидер ИГ был мишенью ночного рейда с участием вертолетов, военных самолетов и наземных сил.

Лидер ИГ подорвал себя во время ночного рейда американских военных в Сирии. По словам Дональда Трампа, результаты экспертиз подтвердили, что это был именно аль-Багдади. В ходе операции также уничтожены многие его сообщники.

Дональд Трамп заявил, во время спецоперации американские военнослужащие не пострадали.-0-