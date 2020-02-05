5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Дональд Трамп подтвердил желание США вывести войска из Афганистана и положить конец самой продолжительной войне Америки. Об этом он заявил во вторник в ежегодном послании Конгрессу США "О положении страны", сообщает ТАСС.

Глава Белого дома отметил: "Мы работаем над тем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки и вернуть наши войска домой". Дональд Трамп сказал, что мирные переговоры продолжаются, "в наши обязанности не входит выступать в роли правоохранительных органов других стран".

Дональд Трамп также сообщил, что США могут в кратчайшие сроки отменить санкции против Ирана и помочь ему улучшить экономику, если Тегеран решит выполнить ранее оглашавшиеся Вашингтоном требования. Говоря о путях преодоления палестино-израильского конфликта, президент США сказал, что мировому сообществу необходимо продемонстрировать решимость и новые творческие подходы к этому вопросу.

Касаясь проблемы нового коронавируса, американский лидер подчеркнул, что власти США предпримут все необходимые шаги для защиты американцев от этой угрозы. Он сообщил, что американские власти координируют свои действия с китайским правительством и тесно сотрудничает в связи со вспышкой коронавируса в Китае.-0-