Трамп похвалил правоохранителей за работу во время протестов в Вашингтоне

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп похвалил сотрудников правоохранительных органов за их работу во время протестов 1 июня в столице США. Американский лидер при этом отметил большое количество случаев задержания демонстрантов, сообщает ТАСС.

"У столичного округа Колумбия не было проблем вчера вечером. Много задержаний. Отличная работа со стороны всех. Подавляющая сила. Доминирование. Точно так же в Миннеаполисе все было великолепно", - написал глава Белого дома у себя в Twitter.

Дональд Трамп, обращаясь 1 июня к согражданам в связи с массовыми акциями протеста, вызванными жестокостью со стороны полиции, подчеркнул, что федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка в тех районах, где в последние дни произошли крупные волнения.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни уточнила, что для подавления акций протеста, перерастающих в погромы и грабежи, уже задействованы 17 тыс. бойцов Национальной гвардии в 24 штатах. Всего могут быть развернуты около 350 тыс. нацгвардейцев.

По оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США во время протестов и беспорядков были задержаны несколько тысяч человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Массовые протесты и беспорядки проходят в ряде американских штатов с начала минувшей недели после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. В 40 американских городах действует комендантский час. В Вашингтоне силы безопасности с трудом справились с ситуацией у Белого дома, и президент США был вынужден спрятаться в бункере.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с осуждением убийства Флойда. Она также призвала протестующих воздерживаться от насилия.-0-