Трамп пообещал через некоторое время рассказать о происхождении коронавируса

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса. Об этом сегодня рассказал американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Аризона, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, когда американские власти проинформируют о происхождении коронавируса, Дональд Трамп ответил: "Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время". Он не стал указывать точные сроки.

Как сообщалось, 4 мая Дональд Трамп заявлял, что по его мнению в США вакцина от коронавируса будет готова к концу года. Этот прогноз опередил предыдущие оценки экспертов в начале пандемии, когда говорилось, что разработка вакцины может занять до 18 месяцев, если не дольше. Тем не менее 2 мая директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сказал, что вакцина может быть готова к январю 2021-го.

Дональд Трамп считает, что до 100 тыс. американцев могут умереть от коронавируса, что больше его предыдущей оценки в 60 тыс. В то же время без принятых действий можно было потерять в США минимум до 5 млн человек, полагает он.

Президент в целом поддержал усилия американских губернаторов по преодолению кризиса, заявив, что в каждом штате будет свой подход к открытию экономики.-0-