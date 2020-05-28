Трамп пообещал наложить вето на закон о наблюдении за иностранной разведкой

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), если Палата представителей Конгресса примет документ, сообщает ТАСС.

"Если законопроект FISA будет принят Палатой представителей, я быстро наложу на него вето, - написал Дональд Трамп в Twitter. - Наша страна пострадала в результате огромного политического преступления в истории. Масштабное злоупотребление FISA было большой частью этого".

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб Соединенных Штатов в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции Генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

В свою очередь демократы в Палате представителей Конгресса США отложили голосование о продлении действия положений закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), срок которых истек более двух месяцев назад. Об этом говорится в распространенном заявлении лидера демократического большинства в нижней палате Стени Хойера (демократ от штата Мэриленд).

"Законодатели предупреждены, что сегодня (в среду вечером) голосования больше не ожидается", - отметил Стени Хойер. По его словам, Палата представителей начнет работу в четверг в 09.00 (16.00 по минскому времени).

Нижняя палата американского законодательного органа ранее уже голосовала за соответствующую инициативу, которая не только продлевает ряд положений самого закона, но и расширяет их действие. Однако в середине мая Сенат при голосовании внес ряд поправок. В связи с этим конгрессмены должны были проголосовать за измененный законопроект.-0-