Трамп пообещал прекратить членство США в ВОЗ, если она не выполнит их требования

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп дал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует от нее Вашингтон. Письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу американский лидер опубликовал сегодня на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации", - говорится в послании.

Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности ВОЗ в связи с пандемией нового коронавируса подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений.

"14 апреля я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19, - отметил Дональд Трамп. - Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть".

Дональд Трамп считает, что ВОЗ следует продемонстрировать независимость от Китая, а также оперативно провести реформы.

"Моя администрация уже начала консультации с вами относительно того, как реформировать организацию. Однако действия нужно предпринять быстро", - отметил Дональд Трамп.-0-