Трамп пригрозил десятью годами тюрьмы вандалам, оскверняющим правительственные здания

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп пригрозил уголовным наказанием протестующим, совершающим акты вандализма в отношении правительственных зданий, сообщает ТАСС.

"Анархисты, подстрекатели и протестующие, которые уродуют здание федерального суда в Портленде (штат Орегон) или любые другие правительственные постройки во всех наших городах и штатах и наносят им ущерб, будут преследоваться в соответствии с недавно повторно введенным в действие указом о защите памятников. Минимум 10 лет тюрьмы. Не делайте так!" - написал американский лидер в понедельник в своем Twitter.

Беспорядки не прекращались в Портленде все последние дни. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов информировало, что демонстранты, собравшиеся у здания федерального суда вечером 20 июля, нанесли граффити на его стены аэрозольными баллончиками с краской. Правоохранительные органы в ответ распылили слезоточивый газ.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

26 июня Дональд Трамп сообщил, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.-0-