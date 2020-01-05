Трамп пригрозил ударить по 52 иранским объектам в случае нападения на американцев

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по 52 иранским объектам в ответ на любое нападение на американцев после операции ВС США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом он заявил на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются весьма значительными для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз", - написал Дональд Трамп.

По его словам, США только что потратили $2 трлн на военное оборудование. Дональд Трамп пригрозил применить новое вооружение против Ирана в случае атаки на американские военные базы.

Как сообщалось, Пентагон подтвердил, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитное формирование ВС Ирана) Касем Сулеймани был убит в результате ракетного удара, нанесенного по распоряжению президента США.-0-