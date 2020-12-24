Трамп принял решение помиловать экс-главу своего предвыборного штаба и бывшего советника

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп 23 декабря помиловал 26 граждан, среди которых экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт и бывший советник Роджер Стоун. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома, сообщает ТАСС.

Кроме того, трем другим лицам частично или полностью смягчены приговоры. В числе помилованных также отец зятя и старшего советника Трампа Джареда Кушнера Чарльз, который был осужден за ложные налоговые декларации.

Пол Манафорт вошел в состав предвыборного штаба Дональда Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Украина обвинила его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах. 8 марта 2019 года суд Александрии (штат Вирджиния) приговорил Пола Манафорта почти к четырем годам тюремного заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. 13 марта 2019 года суд в Вашингтоне приговорил его к трем годам и шести месяцам заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности. В мае текущего года Пол Манафорт из-за пандемии был освобожден из тюрьмы в штате Пенсильвания. Оставшуюся часть заключения ему разрешили отбывать дома.

Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего якобы приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года, обвиняли Роджера Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Дональда Трампа во время прошлой предвыборной кампании, кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее Дональд Трамп помиловал бывшего советника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса. Также в этом списке гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, которому было предъявлено обвинение в даче ложных показаний в рамках расследования спецпрокурора Мюллера.-0-