Трамп призвал сторонников не дать украсть победу на выборах

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент США Дональд Трамп вновь подверг сомнению результаты выборов, призвав сторонников не позволять демократам красть победу, сообщает ТАСС.

В понедельник вечером Дональд Трамп выступал в Джорджии в поддержку сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые переизбираются в штате. Демократы оспаривают их мандаты. "Проголосуйте на важных выборах, страна зависит от вас, весь мир смотрит. Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны. Радикальные демократы хотят забрать места в Сенате. Мы будем сражаться. Не позволяйте демократам украсть Белый дом", - заявил Дональд Трамп.

Действующий президент США также объявил, что победил 3 ноября "с большим отрывом" и подчеркнул неприемлемость "фальсификации выборов". По мнению Дональда Трампа, победа демократов будет означать "начало коммунизма".

По итогам прошедших в стране всеобщих выборов республиканская партия, которая сейчас имеет большинство мест в Сенате, обеспечила себе 50 позиций в верхней палате Конгресса против 48 мест у демократов. Если победу по итогам второго тура выборов в Джорджии одержат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у них появляется преимущество.

Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса законодатели разделятся поровну. Республиканцы заинтересованы в равных позициях, потому что контроль над Сенатом позволит им блокировать законодательные инициативы и назначения демократа Джозефа Байдена.

В ноябре американцы провели выборы: Джозеф Байден получил 306 из 538 голосов выборщиков и должен стать 46-м президентом страны, а Дональд Трамп набрал 232 голоса, но по-прежнему не признает поражение, заявляя, что демократы путем различных манипуляций при подсчетах украли у него победу.-0-